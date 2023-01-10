Про це Зеленський написав у Telegram.

"Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні", - зазначив голова держави.

"Домовилися про спільні зусилля для реалізації формули миру. Обговорили очікування від майбутнього Саміту Україна – ЄС", - додав він.

За даними Мішеля, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від країн Євросоюзу близько 50 млрд євро допомоги.

Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.

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