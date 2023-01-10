Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна отримала від країн ЄС близько 50 млрд євро допомоги, – голова Євроради Мішель

Україна отримала від країн ЄС близько 50 млрд євро допомоги, – голова Євроради Мішель

10 січня, 2023 вiвторок
15:59
Економіка

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від країн Євросоюзу близько 50 млрд євро допомоги

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції у Брюсселі після підписання Декларації ЄС-НАТО, передає Укрінформ.

"Уперше у нашій історії ми надали летальне військове озброєння Україні через Європейський фонд миру лише за кілька годин після того, як розпочалася (повномасштабна, – ред.) війна. Наразі ми виділили на це понад 3 мільярди євро – додатково до масштабних військових надходжень від країн-членів. Ми об’єднані у підтримці України, наданні їй дипломатичної, фінансової та політичної підтримки. ЄС і його країни-члени разом надали близько 50 мільярдів євро допомоги", - сказав президент Євроради.

Він також відзначив зближення країн, які входять до ЄС і НАТО, і надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Війна РФ проти України вразила обидві наші організації та зблизила нас. Ми стали сильнішими. НАТО посилило свою присутність у Східній Європі та у Швеції й Фінляндії. Путін хотів бачити менше НАТО, але домігся протилежного результату – він отримав більше НАТО і матиме більше ЄС. Ми прискорюємо процес розширення у Західних Балканах та прийняли історичне рішення – надали статусу країн-кандидатів Україні та Молдові і європейську перспективу – для Грузії", - сказав Мішель.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЄС
війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі
9 січня, 2023 понедiлок
"Час працює проти нас": Усик отримав від Ф'юрі вимоги щодо бою
Білорусь, війська Білорусі
9 січня, 2023 понедiлок
Наступ з Білорусі для перерізання шляхів постачання західної зброї є малоймовірним, - Безсмертний
Євген Пригожин
9 січня, 2023 понедiлок
В ISW сказали, що стоїть за заявами Пригожина про "мережу підземних міст" навколо Бахмута 
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.77
    Продаж 42.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
10 січня
17:13
Україна та Туреччина
У Туреччині заявили про підтримку "формули миру" Зеленського
16:57
МАГАТЕ
МАГАТЕ розгорне моніторингові місії на всіх українських АЕС, – очільник Держатомрегулювання Коріков
16:56
Фільм "Чебурашка" став найкасовішим в історії прокату РФ
"Чебурашка" обігнала "Холопа": у Росії назвали найкасовіший фільм в історії прокату
16:55
наркотики
Бельгія та Нідерланди 2022 року спільно конфіскували рекордну кількість кокаїну
16:50
Мелітополь
Окупанти залякують мелітопольців і спонукають їх доносити на проукраїнських громадян, - мер
16:43
На фото Володимир Зеленський
Зеленський поінформував президента Євроради Мішеля про потреби України в озброєнні
16:37
Ексклюзив
ЗСУ
На Запорізькому напрямку тривають важкі стрілецькі бої, - полковник СБУ Костенко
16:29
російські танки, окупанти, оркі
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів і ствольної артилерії
16:28
Німеччина уряд
Навесні Німеччина матиме суттєво більші запаси газу у сховищах, ніж торік - аналітики
16:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:27
Ексклюзив
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
На "Рамштайні" знайдеться формула для постачання танків Leopard Україні, - експерт Defense Express Рябих
16:10
Запорізька атомна електростанція
Росіяни перетворили Запорізьку АЕС на військову та ремонтну базу, - Держатомрегулювання
16:05
OPINION
Орест Сохар
Вірменія виповзає з-під російської сфери впливу
15:53
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
Вайлдер проведе бій проти боксера, який відібрав титули у Джошуа
15:50
Заступник голови Одеської ОВА Олег Муратов
Голова Одеської ОВА звільнив Олега Муратова з посади заступника
15:40
на фото генератори від Польщі
Українські прикордонники отримали від Польщі партію генераторів: їх передадуть на схід
15:14
Соледар
Росіяни за добу 86 разів вдарили по Соледару, ситуація найскладніша на східному фронті, - речник ЗСУ
15:10
Де в Україні будуть опади 11 січня. Прогноз погоди від Наталки Діденко
15:09
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
У Бахмуті перебуває родина з кількамісячним немовлям, - волонтер
15:03
Stinger
У Латвії міркують про передачу Україні нової партії ЗРК Stinger
14:55
відключення електроенергії
Люди вмикають обігрівачі: у ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає дедалі більше відключень світла
14:38
Російський снаряд влучив у подвір'я багатоквартирного будинку в Херсоні, є поранений
14:34
Дієго Сімеоне
Сімеоне залишить "Атлетико" після 12 років на посаді головного тренера, - ЗМІ
14:28
Ексклюзив
розмова Байдена й Сі Цзіньпіна
Китай дуже жорстко попередили про серйозні наслідки за допомогу Росії, - дипломат Огризко
14:28
Урсула фон дер Ляєн
ЄС обіцяють запровадити санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Росії
14:14
операційна
Міжнародна компанія Bayer пожертвувала €1,3 млн для відновлення українських медзакладів
14:10
Путін і Сі Цзіньпін
У FT дізналися деталі розмови Путіна та Сі Цзіньпіна незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну
14:08
Українські воїни уразили ворожий катер у дельті річки Дніпро
14:07
НАТО
Врахували всі загрози з боку РФ. НАТО та ЄС вперше за 5 років підписали спільну декларацію
14:04
OPINION
Орест Сохар
Пригожин мародерствує на Донбасі, як і в Африці
13:45
Ліквідували 13 російських військових та 5 взяли в полон: бійці ССО показали нічну операцію на околицях Бахмута
13:42
Копенгаген
Київ і Копенгаген стануть містами-побратимами
13:28
Емманюель Макрон та Кіліан Мбаппе (ліворуч)
Макрон втрутився у скандал з президентом Федерації футболу Франції та Зіданом, - ЗМІ
13:11
Ексклюзив
путін
Путін не доживе до 2024 року, - російський опозиціонер Пономарьов
12:53
переселенці
В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців
12:44
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, ЧС-2022
Роналду за 200 млн євро погодився агітувати проти заявки Португалії в боротьбі за ЧС-2030
12:42
SAMP-T
В Італії пояснили, чому зволікають із наданням Україні систем ППО
12:35
Очаків
Росіяни під Очаковом знищили законсервований склад протикорабельних мін часів Другої світової
12:27
Олег Дерипаска
Мін'юст України просить суд стягнути активи російського олігарха Дерипаски
12:09
OPINION
Михайло Басараб
Чому Росія - не Османська імперія
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV