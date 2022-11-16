Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграм.

"Під час зустрічі з віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде обговорили підготовку проєктів із відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та сфери охорони здоров’я", - йдеться в дописі президента.

Раніше Світовий банк оголосив, що виділить додаткові 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у видатках. Відомо що установа виділила 13 мільярдів доларів США екстреного фінансування для України, з яких 11,4 мільярда доларів США було виплачено повністю.

4 листопада у Bloomberg повідомили, що Європейський Союз вивчає можливість використання активів російського центрального банку на мільярди євро, заморожених країнами ЄС, для допомоги у відновленні України. Країни ЄС уже заморозили близько 17,5 млрд євро, що належать російським фізичним та юридичним особам, котрі потрапили під обмеження.

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