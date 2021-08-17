Зеленський обговорив з французьким підприємцем створення національного авіаперевізника
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше. Співрозмовники обговорили моделі створення національного авіаперевізника України
Про це повідомляє прес-центр Офісу президента.
У зустрічі також взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко.
Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб, тому ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника.
Президент зазначив, що цей масштабний проект вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.
“Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника”, – розповів Зеленський директору Aerogestion.
Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований. Крім того, на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу. Та попри це є можливості для створення національного авіаперевізника.
- Компанія Aerogestio спеціалізується на розвитку та реструктуризації авіаліній. Сьогодні Aerogestion налічує близько п’ятнадцяти консультантів, які мають у середньому 20-річний досвід роботи в галузях авіатранспорту та туризму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе