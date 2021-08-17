Зеленський обговорив з французьким підприємцем створення національного авіаперевізника

Про це повідомляє прес-центр Офісу президента.



У зустрічі також взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко.



Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб, тому ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника.



Президент зазначив, що цей масштабний проект вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.



“Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника”, – розповів Зеленський директору Aerogestion.



Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований. Крім того, на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу. Та попри це є можливості для створення національного авіаперевізника.

Компанія Aerogestio спеціалізується на розвитку та реструктуризації авіаліній. Сьогодні Aerogestion налічує близько п’ятнадцяти консультантів, які мають у середньому 20-річний досвід роботи в галузях авіатранспорту та туризму.