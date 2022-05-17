Зеленський обговорив з Макроном заявку України на членство в ЄС та евакуацію військових з Азовсталі
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном
Про це він написав у Twitter.
"Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з Азовсталі та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України", - зазначив Зеленський.
Лідери також обговорили оборонну підтримку від Франції.
Серед тем розмов були - підготовка 6-го пакету санкцій ЄС та можливі шляхи експорту української аграрної продукції.
"Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", - підсумував президент.
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