Зеленський обговорив з Шольцом ситуацію на фронті та перспективи досягнення миру

Про це Зеленський повідомив у twitter.

"Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння ФРН на шляху України до повноправного членства в ЄС", - написав Зеленський.

13 травня Олаф Шольц поспілкувався телефоном з Володимиром Путіним стосовно припинення вогню в Україні та вказав йому на відповідальність РФ за продовольчу кризу у світі.

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