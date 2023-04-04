Про це йдеться в тексті указу №194, опублікованого на сайті президента.

"...увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Камишіна Олександра Миколайовича — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться у повідомленні.

Раніше Камишін очолював правління Укрзалізниці.