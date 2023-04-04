Зеленський оновив склад РНБО
Президент України Володимир Зеленський 4 квітня ввів міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна до персонального складу РНБО
Про це йдеться в тексті указу №194, опублікованого на сайті президента.
"...увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Камишіна Олександра Миколайовича — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться у повідомленні.
Раніше Камишін очолював правління Укрзалізниці.
- 3 березня став позаштатним радником президента Володимира Зеленського, а вже 24 березня його звільнили з цієї посади.
- 21 березня Верховна Рада призначила Олександра Камишіна міністром із питань стратегічних галузей промисловості України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.98
Купівля 36.98Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе