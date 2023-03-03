Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Україна Камишін став позаштатним радником Зеленського

Камишін став позаштатним радником Зеленського

3 березня, 2023 п'ятниця
11:55
Україна Олександр Камишін

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив про відставку, став позаштатним радником президента Володимира Зеленського

Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента 3 березня.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - ідеться в тексті указу.

Варто зазначити, що до призначення в Укрзалізницю Камишін працював менеджером у Dragon Capital Томаша Фіали і в SCM, власником якої є бізнесмен Рінат Ахметов.

Новини
Володимир Зеленський
Читайте також:
2 березня, 2023 четвер
Порошенко закликав Верховну Раду прислухатися до заяви послів G7
Олег Дерипаска
2 березня, 2023 четвер
Російський олігарх Дерипаска про економіку РФ: грошей немає, інвестицій не буде, треба скоротити держапарат і силовиків
Зеленський і Путін
2 березня, 2023 четвер
Путін зрозумів, що воєнної перемоги не отримає, - дипломат Огризко
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.41
    Купівля 38.41
    Продаж 39.32
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 березня
13:12
вітер
Сильний вітер, практично без опадів: прогноз погоди на 4 березня від Наталки Діденко
13:00
У розвідці оцінили здатність РФ виготовити радіолокаційний літак А-50 на заміну пошкодженому в Мачулищах
12:57
Ексклюзив
напад росії на Україну, війна
Живучий пацієнт. Як західні аналітики списували Україну рік тому
12:56
Український літак доставив до Туреччини 101 тонну гуманітарної допомоги постраждалим від землетрусів
12:43
Санкції
США внесли 37 російських і китайських компаній до торгового чорного списку
12:38
Оновлено
поліція, злодій, наручники
Затримано ватажка шахраїв, які оформили кредити на зниклих безвісти бійців ЗСУ на понад 2 млн грн
12:30
на фото Білгород-Дністровський порт
Не вдалося продати з першої спроби: Білгород-Дністровський порт виставили на аукціон удруге, але знизили ціну
12:08
OPINION
Орест Сохар
Шольц мусить перестати "валяти Шольца"
12:05
Оновлено
Обстріл Херсона 3 березня
Росіяни надалі атакують Херсонщину: є загиблий, троє людей поранені
11:59
Ексклюзив
протест Японія
В Японії перебуває понад 2000 українських біженців, - дипломат Кенʼічіро
11:56
Leopard 2
Німеччина просить викупити у Швейцарії 96 списаних Leopard 2
11:44
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба та Блінкен зідзвонилися після саміту G20: про що говорили
11:42
ЗСУ
Україна повернула з тимчасово окупованих територій тіла 17 загиблих військових
11:32
Морські дрони
На перший у світі флот морських дронів зібрали вже пів мільярда гривень
11:25
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: 5 людей загинули, ще 10 вважають зниклими безвісти
11:18
Путін Меркель
У бундестазі заявили, що рішення Меркель посприяли повномасштабному нападу РФ на Україну
11:09
Олексій Резніков
Резніков пояснив, чому вважає застосування Росією ядерної зброї малоймовірним
10:59
Як розфарбувати війну, відвернути катастрофу і обдурити час - 5 книг про те, де ми насправді і що робити далі
10:53
Олексій Данілов
"Лукашенко не такий простий": Данілов оцінив імовірність прямого втручання Білорусі у війну
10:49
OPINION
Микола Княжицький
Чому раптом "Русский добровольческий корпус" з‘явився на Брянщині?
10:37
відключення електроенергії
На Донеччині через російські обстріли пошкоджено електромережі
10:37
Потяг до перемоги
Українцям пропонують обрати в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці
10:26
наручники
Пілота РФ, який бомбардував цивільні об'єкти Харківщини, засудили до 12 років в'язниці
10:25
За час повномасштабного вторгнення РФ поранення дістали понад 930 дітей
10:05
Ексклюзив
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
​​278 громадян на Київщині залишаються безвісти зниклими, - начальник Нацполіції області Нєбитов
10:00
OPINION
Сергій Фурса
Коболєв і Пивоварський. Помилка чи злочин?
09:58
"Буде головний "птах" і ще 2-3 види": Резніков переконаний, що Україна невдовзі отримає винищувачі
09:55
зерно пшениці
На Луганщині російські окупанти псують урожай "незареєстрованим" фермерам, - Гайдай
09:47
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 3 березня: скільки коштує євро та долар на чорному ринку
09:37
російські танки, окупанти, оркі
Британська розвідка: РФ демонструє нову військову систему захисту бронетехніки, хоча втратила в Україні понад 5000 БМП
09:35
Ексклюзив
Пожежа у районі військового НДІ у Москві
В України є всі передумови для ударів вглиб території РФ, - Згурець
09:08
Ворог обстріляв Куп'янськ і район: зруйновані адмінбудівля, медзаклад, загинула жінка
08:50
Наслідки обстрілу. Очаків, 9 січня
Вранці росіяни обстріляли Очаків: пошкоджено лікувальний заклад і дитсадок
08:49
Південна Корея
"Думаю, не зараз": прем'єр Південної Кореї про відправку летальної зброї в Україну
08:40
ЗСУ
США у Німеччині навчають українських воїнів плануванню війни, - Reuters
08:27
на фото: руйнування
На Донеччині російські війська за добу убили двох мирних жителів, п'ятьох поранено
08:17
Ексклюзив
Герої України. Старший солдат Віктор разом з побратимами знищив десятки ворожої техніки з гармат М777
08:08
Оновлено
прапори України та США
США оголосять про новий пакет допомоги в $400 млн, переважно туди включать боєприпаси, - Reuters
08:05
Збитий російський літак
ЗСУ за добу ліквідували 765 російських військових, літак, гелікоптер і 8 танків
08:00
OPINION
Сергій Марченко
Десять найвідчутніших поразок Росії у війні проти України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV