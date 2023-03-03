Камишін став позаштатним радником Зеленського
Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив про відставку, став позаштатним радником президента Володимира Зеленського
Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента 3 березня.
"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - ідеться в тексті указу.
Варто зазначити, що до призначення в Укрзалізницю Камишін працював менеджером у Dragon Capital Томаша Фіали і в SCM, власником якої є бізнесмен Рінат Ахметов.
- Пояснюючи причини своєї відставки з УЗ, Камишін казав, що очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
- Камишіна призначили головою правління Укрзалізниці в жовтні 2021 року.
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