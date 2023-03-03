Камишін став позаштатним радником Зеленського

Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента 3 березня.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - ідеться в тексті указу.

Варто зазначити, що до призначення в Укрзалізницю Камишін працював менеджером у Dragon Capital Томаша Фіали і в SCM, власником якої є бізнесмен Рінат Ахметов.