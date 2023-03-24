Камишіна звільнили з посади позаштатного радника Зеленського за три тижні після призначення
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна з посади позаштатного радника після призначення 3 березня
Про це мовиться на сайті президента України.
У відповідному указі №182/2023 зазначено: "Звільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)".
- Нагадаємо, у минулому голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив про відставку, 3 березня став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.
- 21 березня Верховна Рада призначила Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
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