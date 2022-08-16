Відповідний указ №581/2022 з'явився на сайті президента України.

Зі складу Ставки верховного головнокомандувача Зеленський вивів Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.

Натомість до складу увійдуть перший заступник голови СБУ Василь Малюк, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко. Також затверджено командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.

Довідково. Ставка верховного головнокомандувача – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України. Ставку створили 24 лютого 2022 року.

Президент Володимир Зеленський 21 липня сказав, що Україна має істотний потенціал для просування на фронті для завдання окупантам нових відчутних втрат.

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