Зеленський створив ставку Верховного головнокомандувача

Про це йдеться в указі президента.



Сам Зеленський очолив ставку.



"У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами (…), ухвалюю утворити ставку Верховного головнокомандувача", - йдеться в документі.



Координатор ставки - секретар РНБО Олексій Данілов.



Члени органу:

Голова СБУ Іван Баканов

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Григорій Галаган

Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил Юрій Галушкін

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Голова Національної поліції Ігор Клименко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

В.о. командувача Нацгвардії Юрій Лебідь

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Миргородський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський

Міністр оборони Олексіій Резніков

Начальник Управління державної охорони Сергій Рудь

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.