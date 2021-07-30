Зеленський під час візиту до зони ООС представив нового командувача Об'єднаних сил

Про це повідомила пресслужба президента.



“Саме в цей день і саме тут у присутності вищого керівництва держави, військового командування, жителів вільної Авдіївки хочу представити нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ”, - сказав Зеленський.

Він нагадав, що новим командувачем призначено кавалера ордену Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів, генерал-лейтенанта, бойового офіцера Олександра Павлюка.



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Президента подякував за службу попередньому очільнику Володимиру Кравченку.

“Мені здається, саме представлення у такий день - день визволення нашого україського міста на Донбасі - це добрий знак, символ надії на те, що вільне і мирне життя настане і в усіх інших тимчасово окупованих містах і селах”, - наголосив Зеленський.