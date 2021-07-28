Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ та командувача ООС
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.
Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – командувачем Операції об'єднаних сил.
Як повідомили в ОПУ, Зеленський акцентує увагу командирів усіх рівнів у Збройних Силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації армії.
- Нагадаємо, що 27 липня стало відомо про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.
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