Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ та командувача ООС

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – командувачем Операції об'єднаних сил.

Як повідомили в ОПУ, Зеленський акцентує увагу командирів усіх рівнів у Збройних Силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації армії.

Нагадаємо, що 27 липня стало відомо про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.