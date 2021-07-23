Зеленський підписав указ: у деклараціях питатимуть про подвійне громадянство
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в силу рішення РНБО щодо запровадження графи про подвійне громадянство у деклараціях
Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.
"Запровадити у деклараціях відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави", - йдеться у документі.
Графу запроваджують задля запобігання конфлікту інтересів через подвійне громадянство.
Кабмін має у серпні відзвітувати про виконання цієї роботи.
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