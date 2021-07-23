Зеленський підписав указ: у деклараціях питатимуть про подвійне громадянство

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.



"Запровадити у деклараціях відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави", - йдеться у документі.

Графу запроваджують задля запобігання конфлікту інтересів через подвійне громадянство.

Кабмін має у серпні відзвітувати про виконання цієї роботи.