Зеленський підписав закон про механізми виведення банків з ринку

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, документ сприятиме збереженню активів банку та запобіганню втрати його майна, а також дасть змогу задовольнити якомога більшу кількість кредиторів фінустанови, що виводиться з ринку. Документ також дозволить знизити витрати держави на неплатоспроможні банки.



Згідно з документом, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) може ініціювати провадження про стягнення шкоди, заподіяної банку внаслідок націоналізації або експропріації майна банку, або його реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення через військові дії, збройні конфлікти чи громадські заворушення.



Крім того, закон визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду. Зокрема, передбачається добровільне відшкодування заподіяних збитків.



Документом також уточнено процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО тощо.



Зазначається, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb