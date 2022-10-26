Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану
Президент Володимир Зеленський 26 квітня підписав закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Закон дає Мінфіну за пропозицією Нацбанку брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку у зв'язку з підставами, які виникли під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Банк націоналізовуватимуть, відносячи до категорії неплатоспроможних. Це не потребуватиме докапіталізації від держави. Продаватимуть банк за 1 грн незалежно від фактичного розміру його регулятивного капіталу на день ухвалення відповідного рішення Нацбанком.
- 6 жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.
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