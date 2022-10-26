Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон дає Мінфіну за пропозицією Нацбанку брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку у зв'язку з підставами, які виникли під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Банк націоналізовуватимуть, відносячи до категорії неплатоспроможних. Це не потребуватиме докапіталізації від держави. Продаватимуть банк за 1 грн незалежно від фактичного розміру його регулятивного капіталу на день ухвалення відповідного рішення Нацбанком.

6 жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

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