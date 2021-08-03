Зеленський підписав закон про вдосконалення корпоративного управління в банках

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленям, документ дозволить підвищити якість роботи банків в Україні, сприятиме стабільності банківського сектору й посилить захист вкладників та інших кредиторів. Закон також адаптує банківське законодавство України до правових норм Європейського Союзу.



Так, документ зміцнює корпоративне управління в банках шляхом підвищення відповідальності ради та правління фінустанови за ухвалені рішення. Також розширюється перелік питань, що належать до виключної компетенції ради банку. Водночас встановлюються вимоги до членів ради та правління банку стосовно їхньої колективної придатності.

Крім того, документ впроваджує трирівневу систему внутрішнього контролю банку, що має бути інтегрована в систему корпоративного управління. Це сприятиме покращенню якості управління банками, включно з управлінням ризиками.

Закон також прописує нову структуру капіталу банку, серед іншого – вимоги до формування буферів капіталу. Встановлюються вимоги щодо достатності внутрішнього капіталу та ліквідності банку з урахуванням можливих ризиків.

Документом також розширюються повноваження Національного банку у сфері нагляду.

Крім того, вдосконалюються положення щодо здійснення консолідованого нагляду за банківськими групами, погодження набуття або збільшення істотної участі в банках, посилюються вимоги щодо ліцензування банків та акціонерів.