Зеленський підписав закон про заборону поширення російської пропаганди

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради.



Законопроєкт забороняє пресі, телебаченню та радіо виправдовувати, визнавати правомірним або заперечувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Також називати збройну агресію Російської Федерації проти України як «внутрішній конфлікт», «громадянський конфлікт» чи «громадянська війна»; заперечувати тимчасову окупацію частини території України.



Також заборонено глорифікацію (прославлення) осіб, які воюють проти України, представників збройних формувань Російської Федерації, озброєних банд та груп найманців, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації та представників самопроголошених органів.



Закон передбачає встановлення санкцій для політичних партій та громадських об'єднань, дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про продовження терміну воєнного стану на 30 днів з 26 березня



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