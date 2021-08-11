Зеленський підписав закони для стимулювання розвитку екологічного транспорту в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, Зеленський підписав закон №1660-ІX "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні" та №1661-ІХ "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні".
Зазначається, що документи мають на меті збільшення частки екологічного транспорту в Україні шляхом підвищення доступності для споживачів та стимулювання розвитку виробництва електричних транспортних засобів, трамвайних вагонів та вагонів метро, транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому або зрідженому метані чи біогазі.
Документи передбачають ряд податкових преференцій. Зокрема, до 1 січня 2026 року ними звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції із ввезення в Україну та постачання на території України транспортних засобів, оснащених електродвигунами, а також нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють виключно на стисненому чи зрідженому метані або біогазі.
Також до 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ та ввізним митом імпорт в Україну низки товарів підприємствами, які створюють або модернізують свої виробничі потужності для створення такого транспорту. Однак це не стосуватиметься товарів з країни-агресора та товарів з окупованої території України.
Крім того, до 31 грудня 2021 року закон звільняє від оподаткування прибуток підприємств, які виробляють зазначені транспортні засоби, а також електродвигуни, літій-іонні акумулятори та зарядні пристрої до них за умови спрямування вивільнених коштів на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі електричного транспорту, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій.
У пресслужбі зауважили, що ухвалення цих законів допоможе захистити довкілля, оскільки сприятиме зниженню рівня забрудненості повітря, стимулюватиме збільшення інвестицій в автомобілебудівну, електротехнічну галузі економіки та створення нових робочих місць.
Зазначається, що закони набирають чинності з 1 січня 2022 року.
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