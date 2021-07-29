Зеленський підписав закони про нацспротив та збільшення чисельності ЗСУ
Президент Володимир Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності ЗСУ до 261 тис. осіб
Підписання відбулося під час виступу Зеленського на заходах з нагоди Дня ССО, повідомляє Укрінформ
"Наступним і надзвичайно важливим етапом розвитку ССО має стати реалізація двох нових законів, що були внесені мною до парламенту як невідкладні і ухвалені конституційною більшістю. Це - закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних Сил України", - зазначив Зеленський.
Згідно з текстом закону, національний спротив – це комплекс заходів з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення українців до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії.
Другий документ передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 11 тис. військовослужбовців.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про національний опір та законопроєкт, яким чисельність Збройних сил України збільшать до 261 тис. осіб.
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