Зеленський підписав закони про нацспротив та збільшення чисельності ЗСУ

Підписання відбулося під час виступу Зеленського на заходах з нагоди Дня ССО, повідомляє Укрінформ

"Наступним і надзвичайно важливим етапом розвитку ССО має стати реалізація двох нових законів, що були внесені мною до парламенту як невідкладні і ухвалені конституційною більшістю. Це - закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних Сил України", - зазначив Зеленський.



Згідно з текстом закону, національний спротив – це комплекс заходів з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення українців до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії.



Другий документ передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 11 тис. військовослужбовців.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про національний опір та законопроєкт, яким чисельність Збройних сил України збільшать до 261 тис. осіб.