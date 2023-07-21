Зеленський підписав зміни до закону про імміграцію
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 липня, підписав зміни до Закону "Про імміграцію" щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства
Про це повідомляє МВС.
"Зокрема, цим рішенням удосконалюються процедури для надання дозволу на імміграцію в Україну, а також оновлено перелік підстав для його скасування", - йдеться у повідомленні.
Загалом ухвалені такі зміни:
- зменшено строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців;
- запроваджується нова підстава надання дозволу на імміграцію для осіб, які безперервно проживали на території України понад 5 років по посвідці на тимчасове проживання (окрім іноземних студентів);
- спрощуються процедури надання дозволу на імміграцію членам родини іноземних висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра потреба у яких є відчутною для економіки України;
- удосконалюється квотний принцип надання дозволу на імміграцію, а саме: квота запроваджуватиметься не щорічно, а тільки у разі погіршення міграційної ситуації в Україні;
- визначено перелік обставин, за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію;
- посилюються заходи протидії нелегальній міграції відносно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл із урахуванням вимог та викликів сьогодення.
Зазначається, що зміни наберуть чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування.
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