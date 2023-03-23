Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію. Окремо й уважно розглянули енергетичну ситуацію, питання відновлення.

Безпекова ситуація: наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо й не забудемо", - зазначив президент.

Також він розповів, що сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу – по місцевій адміністрації, по будинках, по музею:

"Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза... Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист. Яку ми знешкодимо".

На нараді йшлося, що на вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає:

"Сьогодні був в одному із найбільших таких сіл – Посад-Покровському. Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших – зробимо все для відбудови наших територій".

Президент висловив вдячність усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам:

"Особливо хочу подякувати кожному й кожній, хто залучений до розмінування. Це приємно бачити, коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знову обробляються, знову живуть. Звичайно, зараз таких земель іще небагато, і роботи для наших саперів та піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії. Вся Україна буде жити".