Зеленський після візиту на Херсонщину: понад 50 сіл на вільній території майже повністю зруйновані окупантом
Сьогодні, 23 березня, Зеленський відвідав звільнену частину Херсонщини та провів нараду щодо оборони, соціальної ситуації, енергетики та питань відновлення
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
"Провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію. Окремо й уважно розглянули енергетичну ситуацію, питання відновлення.
Безпекова ситуація: наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо й не забудемо", - зазначив президент.
Також він розповів, що сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу – по місцевій адміністрації, по будинках, по музею:
"Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза... Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист. Яку ми знешкодимо".
На нараді йшлося, що на вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає:
"Сьогодні був в одному із найбільших таких сіл – Посад-Покровському. Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших – зробимо все для відбудови наших територій".
Президент висловив вдячність усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам:
"Особливо хочу подякувати кожному й кожній, хто залучений до розмінування. Це приємно бачити, коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знову обробляються, знову живуть. Звичайно, зараз таких земель іще небагато, і роботи для наших саперів та піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії. Вся Україна буде жити".
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