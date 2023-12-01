Зеленський побоюється, що конфлікт в Ізраїлі може "затьмарити" війну в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю АР.

"Зеленський стурбований тим, що потрясіння на Близькому Сході, найжорстокіші за останні десятиліття, загрожують відібрати світову увагу та ресурси від здатності України захистити себе", - йдеться у повідомленні.

За його словами, українці розуміють, що вони повинні також боротися за увагу до повномасштабної війни.

"Ми вже бачимо наслідки зміщення уваги міжнародної спільноти через трагедію на Близькому Сході. Лише сліпі цього не бачать. Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", - додав президент.