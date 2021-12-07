Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Петру Полицяку, який був захисником Донецького аеропорту 2014-2015 років
Про це йдеться в указі №620/2021 на сайті президента.
“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Полицяку Петру Петровичу - солдату (посмертно)”, - йдеться у повідомленні.
Довідка: Петро Полицяк - солдат ЗСУ, один із “кіборгів”. Він загинув 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту.
- Нагадаємо, 1 грудня Зеленський присвоїв звання Героя України командиру штурмової роти "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу.
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