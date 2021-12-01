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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру штурмової роти "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу

1 грудня, 2021 середа
12:36
Суспільство Дмитро Коцюбайло

У середу, 1 грудня, президент Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена “Золота Зірка” командирові 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу “Правий сектор” Дмитру Коцюбайлу (“Да Вінчі”)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Президент нагородив військового під час свого візиту до Верховної Ради.

Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

“Дмитро Коцюбайло, відомий на псевдо “Да Вінчі”, у свій 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”. Восьмий рік на російсько-українській війні. Російські терористи підгорають від одної лиш згадки його позивного. Чотири роки тому Дмитра нагородили орденом “Народний герой України”. Сьогодні в парламенті доброволець отримав найвищу нагороду нашої держави — Герой України. Радію, що наша країна почала нагороджувати достойних ще за життя, а не лише тих, хто поклав його за рідну землю”, – написав у Facebook народний депутат від “Голосу” Роман Лозинський.



"Доброволець, який з перших днів на війні - він як ніхто гідний цієї відзнаки. 7 років боротьби за офіційне визнання наших добровольців, за статуси, за справедливість! Ця почесна відзнака не тільки Да Вінчі, а великий крок для всіх наших добровольців! Я не вірю, що це сталося! Справді історичний момент!", - написала у Facebook громадська діячка Анна Демиденко.
 

 
  • Нагадаємо, 30 вересня Зеленський посмертно присвоїв історику та громадському діячу Іллі Левітасу звання Героя України за дослідження трагедії Бабиного Яру.
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Володимир Зеленський
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