Зеленський пояснив, чому зустрічався з директором ЦРУ Бернсом таємно

Про це Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв'ю CNN.

Він зазначив, що був здивований, коли низка ЗМІ повідомила про його зустріч із Бернсом. За його словами, його зустрічі з очільником ЦРУ повинні відбуватися таємно.

"Моє спілкування з керівником ЦРУ завжди має відбуватися за лаштунками. Ми обговорюємо важливі речі - що потрібно Україні і як Україна готова діяти", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна немає жодних секретів від ЦРУ, оскільки вони мають хороші відносини. Він зазначив, що українська та американська розвідки спілкуються між собою.

"Ситуація досить проста. У нас хороші стосунки з керівником ЦРУ, ми спілкуємося. Я розповів йому про всі важливі речі, пов’язані з полем бою, які нам потрібні", - поділився Зеленський.