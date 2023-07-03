Зеленський пояснив, чому зустрічався з директором ЦРУ Бернсом таємно
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустрічі з директором ЦРУ Вільямом Бернсом повинні відбуватися таємно
Про це Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв'ю CNN.
Він зазначив, що був здивований, коли низка ЗМІ повідомила про його зустріч із Бернсом. За його словами, його зустрічі з очільником ЦРУ повинні відбуватися таємно.
"Моє спілкування з керівником ЦРУ завжди має відбуватися за лаштунками. Ми обговорюємо важливі речі - що потрібно Україні і як Україна готова діяти", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що Україна немає жодних секретів від ЦРУ, оскільки вони мають хороші відносини. Він зазначив, що українська та американська розвідки спілкуються між собою.
"Ситуація досить проста. У нас хороші стосунки з керівником ЦРУ, ми спілкуємося. Я розповів йому про всі важливі речі, пов’язані з полем бою, які нам потрібні", - поділився Зеленський.
- 1 липня The Washington Post. повідомило, що директор ЦРУ Вільям Бернс на початку червня 2023 року таємно відвідав Київ, де зустрівся з політичним і військовим керівництвом України.
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