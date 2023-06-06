Зеленський пояснив, у чому полягає складність повернення цивільних, захоплених Росією

Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

"Ми повернули 2,5 тис. людей. Із 2,5 тис. людей ми повернули десь біля 372 або 374 дитини 0і десь біля 150 цивільних. Тобто, 550 людей із 2,5 тис. - це діти і цивільні. Це ті, кого вдалося повернути. Цивільних повертати складно, тому що в обміні міняєш військових на військових. У нас немає дуже багато цивільних, яких ми можемо поміняти на цивільних. Це перша історія", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що питаннями повернення цивільних займається омбудсмен Дмитро Лубінець, а для повернення дітей створено спеціальний центр.

"Цивільними займаємося. Цивільні - це окремий трек. У нас є координаційний центр щодо обміну, там де Буданов і Єрмак, вони більше займаються військовими. А Лубінець більше займається цивільними. І зараз ще відкрився центр щодо повернення наших діточок. Там є дуже потужна програма, вони повернули більше 300 дітей уже. Це інший трек, вони всі одна команда, але це різні треки", - сказав Зеленський.

Президент також розповів про зусилля закордонних партнерів із повернення цивільних українців із полону РФ.

"Туреччина більше допомагає з обміном військових і у нас були позитивні моменти. Також Саудівська Аравія допомагала з військовими. З боку Туреччини вони знають, що питання кримських татарів, я вважаю, що це на них. Я вважаю, що з самого початку я з ними говорив ще до повномасштабного вторгенння, ще тільки у мене був перший візит до Туреччини, познайомилися з Ердоганом, я тоді привіз йому список всіх політв'янів кримських, там не тільки кримські татари, потім оновлював. Він обіцяв мені допомогти, будемо дивитися на результат. Щодо треку інших цивільних, тут повинен бути вплив тільки тих, від кого щось залежить у Росії, сьогодні це так. Наприклад, якщо ми беремо ООН, з одного боку, вони допомагали з зерновим коридором, а з іншого боку, сьогодні підрив нашої станції (Каховської ГЕС - ред.), а Генасамблея ООН вітає з дньом руского язика. Тобто, я нічого не можу сказати після цього ООН. Про що мені сьогодні з ними говорити? І тому момент щодо повернення цивільних - він непростий", - сказав Зеленський.

Щодо повернення дітей президент повідомив, що попросив Ватикан сприяти цьому процесу.

"Сьогодні був представник Ватикану від Папи, я його просив, щоб він займався саме дітьми, саме допомагав поверненню наших дітей. Так само я цю тематику проговорював із Китаєм. Тобто, якщо в них є якісь окремі потужні економічні стосунки з РФ або релігійні або політичні, такі люди можуть впливати на повернення дітей і цивільних. Там, де немає такого "чистого" обміну - 10 на 10, 100 на 100, всіх на всіх - як у військовому форматі. Я на сьогодні бачу такий трек. Це швидкий трек. Це сьогодні що ми робимо", - сказав Зеленський.

Крім того, президент назвав потенційно великою платформою для повернення цивільних міжнародну взаємодію на засадах його формули миру з 10 пунктів.

"Ось там результат може бути потужним, таким, як всіх на всіх, таким як повернення всіх дітей, повернення цивільних або політв'язнів. Тому що формула миру сьогодні - це майданчик, який ми готуємо, це дуже непросто, і там 10 пунктів, на основі яких збирається велика кількість країн. Вони розроблятимуть у кожному з пунктів покрокове рішення проблеми і потім всі разом тиснутимуть на Росію хто чим зможе. Паралельно з цим можу сказати, що я вважаю, що ми вирішимо всі питання, як тільки Росія буде слабшою. Вона слабшає щодня. З кожним днем це впливатиме на міцність Путіна і його оточення. Все це матиме великий вплив, я це бачу по зміні риторики наших партнерів. І коли вони будуть зовсім слабкими, я впевнений, що такі важливі гуманітарні місії ми точно зможемо вирішити", - підсумував Зеленський.