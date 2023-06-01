Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Прокуратора розслідує понад тисячу кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ проти дітей

Прокуратора розслідує понад тисячу кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ проти дітей

1 червня, 2023 четвер
13:39
Кримінал діти, війна

Офіс генерального прокурора веде понад тисячу розслідувань щодо воєнних злочинів російського війська проти українських дітей, є випадки сексуального насильства

Про це у Military Media Center розповіла очільниця відділу департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Оксана Димитрієва.

"З початку повномасштабного вторгнення зареєстровано і розслідується понад тисяча кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ вчинених стосовно дітей. Ще майже 1800 злочинів – за фактами руйнування і знищення цивільної інфраструктури", – пише пресслужба.

Повідомляється, що унаслідок дій ворога на території України загинули щонайменше 484 дитини, ще 992 зазнали уражень різного ступеня тяжкості.

Встановлено 13 випадків сексуального насильства стосовно українських дітей. Наймолодшій жертві – 4 роки.

Близько 19,5 тис. неповнолітніх громадян України примусово депортували на території підконтрольні Росії.

Росіяни зруйнували близько 3 тисяч закладів освіти.

Що відомо про депортацію українських дітей

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України до РФ і привітала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Того ж дня президент Володимир Путін підписав указ про можливість депортації українців за відмову брати паспорти РФ.

У спеціальному звіті, який представила ОБСЄ 4 травня йдеться, що примусове вивезення Росією українських дітей може бути визнано злочином проти людяності.

14 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років, погрожуючи їхнім батькам. 

24 травня стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження. 

29 травня в Росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які зокрема легалізують депортацію мешканців тимчасово окупованих територій і проведення так званих виборів.  

Під час проведення медоглядів на тимчасово окупованих територіях росіяни ставлять дітям фейкові діагнози - після цього батьків змушують надати згоду на їх вивезення на так зване лікування чи реабілітацію до Росії. 

30 травня ЗМІ ворога повідомляли про затримання українки у Москві. Жінка нібито намагалася оформити там опікунство над двома дітьми з тимчасово окупованого Генічеська.

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA та взяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини.  

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець: Україна має підтвердження, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених. 

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у РФ змінюють імена та дати народження незаконно депортованим дітям.  

Новини
Росія
російська армія
Війна з Росією
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
сонце
31 травня, 2023 середа
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться літо в Україні
Нічна атака по Києву 1 червня
1 червня, 2023 четвер
Нічна ракетна атака по Києву: усі ворожі цілі знищено. Три людини загинули, 16 постраждали
винищувач Eurofighter
30 травня, 2023 вiвторок
У наступні тижні відбудеться розширення авіаційної коаліції, який передбачатиме постачання не тільки F-16 Україні, - експерт Defense Express Киричевський
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 39.77
    Продаж 40.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
1 червня
14:41
Оновлено
вибух
Росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова, з-під завалів врятували жінку
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:22
літній дощ
У п'ятницю в Україну прийдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:21
Ексклюзив
радбез ООН
У Радбезі ООН треба показати кадри, як росіяни в Міжнародний день захисту дітей вбили українську дитину, - Наливайченко
14:13
суддя
Отримав майже 2 млн грн суддівської винагороди, маючи паспорт РФ: на шахрайстві викрили суддю з Луганщини
14:02
Оновлено
Володимир Зеленський та Мая Санду
Зеленський у Молдові: обговоримо авіакоаліцію та коаліцію Patriot
13:57
паспорт рф
Окупанти на Луганщині погрожують позбавити зарплат комунальників, які не оформлять паспорти РФ
13:56
Оновлено
прапор Росії
"Ми йдемо звільняти всю РФ": РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду. Влада Бєлгорода відреагувала
13:39
Вікіпедія
РФ 11-й раз оштрафувала Вікіпедію за "фейки про СВО"
13:39
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах заявили, що Україна не битиме західною зброєю по пунктах дислокації "іскандерів" у РФ
13:22
Штучний інтелект, ШІ
Австралія планує законодавчо регулювати штучний інтелект і заборонити діпфейки
13:21
Путін Гаага
Справа не в можливому арешті: дипломат Чалий пояснив, чому Путін не поїде на інавгурацію Ердогана
12:59
Латвія
Парламент Латвії: Україну потрібно запросити в НАТО на Вільнюському саміті
12:55
Огляд
Кадр з фільму "Крихка пам'ять"
Docudays UA 2023: 7 головних українських кінопрем’єр
12:37
Бахмут
"Ворог змінює формат операції": Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті
12:25
на фото: руйнування
Росіяни за добу обстріляли 9 областей України: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах
12:19
Оновлено
укриття
Загибель людей біля зачиненого укриття: Кличко ініціював відсторонення голови Деснянського району Києва
12:16
Кривий Ріг
"За 55 км від ворожих позицій": в Україні поновив роботу ще один ресторан McDonald's
12:04
стартап
У Франції на Viva Technology 2023 презентують 12 українських стартапів. Перелік
11:50
відключення електроенергії
У Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці після нічного ракетного обстрілу 1 червня
11:47
обстріл Херсон
Уранці ворог вдарив по Херсону: поранено двох мирних жителів
11:37
Оновлено
Нічна атака по Києву 1 червня
Нічна ракетна атака по Києву: усі ворожі цілі знищено. Три людини загинули, 16 постраждали
11:32
OPINION
Богдан Данилишин
Ситуація в аграрному секторі після початку повномасштабної війни вимагає активної участі держави
11:21
НЛО
Група NASA з вивчення НЛО заявила, що для розгадки аномальних явищ бракує якісних даних
11:16
Росіяни зранку обстріляли Нікопольщину: поранено двох чоловіків
10:59
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 червня: скільки коштує євро, долара та злотий
10:58
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
Блінкен: НАТО намагатимуться збільшити потужність та успішність ППО України
10:51
OPINION
Сергій Руденко
Лампочка для Ахметова
10:27
Ілон Маск
Маск знову повернув собі титул найбагатшої людини світу
10:23
СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ, який збирав інформацію про озброєння та ППО
10:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
У День захисту дітей росіяни вбили маленьких українців, Молдову захищають літаки НАТО. Акценти світових ЗМІ 1 червня
10:04
Володимир Путін
На російському телеканалі опозиція закликала усунути Путіна від влади, – британська розвідка
10:01
Пригожин заявив про вихід основної сили ПВК Вагнера з Бахмута
09:48
Росіяни маневрують ракетоносіями. Наразі у Чорному морі їх три, залп до 16 "калібрів"
09:35
Поштовий блок "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього"
Укрпошта випустила нову поштову марку до Дня захисту дітей
08:44
Інфографіка
втрати рф
Сили оборони за добу ліквідували 460 російських солдатів, 7 БПЛА і 14 артсистем, - Генштаб ЗСУ
08:28
Галина Пагутяк
Українські номади
08:26
Білий дім
Палата представників підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу США
07:38
Австралія
Українське Міноборони закликало Австралію приєднатися до танкової коаліції
07:36
збита ракета, Київ 9 травня
Уночі ППО збила 10 із 10 ворожих ракет комплексу "Іскандер", які летіли на Київщину, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV