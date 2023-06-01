Про це у Military Media Center розповіла очільниця відділу департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Оксана Димитрієва.

"З початку повномасштабного вторгнення зареєстровано і розслідується понад тисяча кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ вчинених стосовно дітей. Ще майже 1800 злочинів – за фактами руйнування і знищення цивільної інфраструктури", – пише пресслужба.

Повідомляється, що унаслідок дій ворога на території України загинули щонайменше 484 дитини, ще 992 зазнали уражень різного ступеня тяжкості.

Встановлено 13 випадків сексуального насильства стосовно українських дітей. Наймолодшій жертві – 4 роки.

Близько 19,5 тис. неповнолітніх громадян України примусово депортували на території підконтрольні Росії.

Росіяни зруйнували близько 3 тисяч закладів освіти.

Що відомо про депортацію українських дітей

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України до РФ і привітала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Того ж дня президент Володимир Путін підписав указ про можливість депортації українців за відмову брати паспорти РФ.

У спеціальному звіті, який представила ОБСЄ 4 травня йдеться, що примусове вивезення Росією українських дітей може бути визнано злочином проти людяності.

14 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років, погрожуючи їхнім батькам.

24 травня стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження.

29 травня в Росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які зокрема легалізують депортацію мешканців тимчасово окупованих територій і проведення так званих виборів.

Під час проведення медоглядів на тимчасово окупованих територіях росіяни ставлять дітям фейкові діагнози - після цього батьків змушують надати згоду на їх вивезення на так зване лікування чи реабілітацію до Росії.

30 травня ЗМІ ворога повідомляли про затримання українки у Москві. Жінка нібито намагалася оформити там опікунство над двома дітьми з тимчасово окупованого Генічеська.

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA та взяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець: Україна має підтвердження, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у РФ змінюють імена та дати народження незаконно депортованим дітям.