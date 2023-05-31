Україна має докази участі Білорусі у депортації українських дітей, - Лубінець
Україна має підтвердження, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених
Про це на брифінгу заявив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.
"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.
За словами омбудсмена, нині Росія утримує в заручниках понад 27 тисяч цивільних.
- 24 травня в Офісі генпрокурора повідомили, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
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