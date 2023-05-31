Про це на брифінгу заявив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.

За словами омбудсмена, нині Росія утримує в заручниках понад 27 тисяч цивільних.