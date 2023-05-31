Про це інформує Інтерфакс-Україна.

У середу на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова" Верещук розповіла, що ворог робить все, аби українцям було важче повернути своїх дітей додому.

"У Росії, де в усіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", - каже віцепрем'єр-міністерка.

Верещук підкреслила, що Україні необхідна широка міжнародна підтримка у зворотному поверненні наших дітей, особливо тих, хто має статус і додала: "Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, - це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності".

Що відомо про депортацію українських дітей

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України до РФ і привітала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Того ж дня президент Володимир Путін підписав указ про можливість депортації українців за відмову брати паспорти РФ.

У спеціальному звіті, який представила ОБСЄ 4 травня йдеться, що примусове вивезення Росією українських дітей може бути визнано злочином проти людяності.

14 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років, погрожуючи їхнім батькам.

24 травня стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження.

29 травня в Росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які зокрема легалізують депортацію мешканців тимчасово окупованих територій і проведення так званих виборів.

Під час проведення медоглядів на тимчасово окупованих територіях росіяни ставлять дітям фейкові діагнози - після цього батьків змушують надати згоду на їх вивезення на так зване лікування чи реабілітацію до Росії.

30 травня ЗМІ ворога повідомляли про затримання українки у Москві. Жінка нібито намагалася оформити там опікунство над двома дітьми з тимчасово окупованого Генічеська.

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA та взяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець: Україна має підтвердження, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.