РосЗМІ заявили, що в Москві затримали українку, яка намагалася повернути депортованих дітей додому
ЗМІ ворога повідомляють про затримання українки у Москві. Жінка нібито намагалася вивезти депортованих з тимчасово окупованих територій України дітей
Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на правоохоронні органи.
"У Москві затримали громадянку України, яка прибула до Росії за дорученням фонду Save Ukraine", - пише відомство.
Повідомляється, що ця організація пов'язана зі СБУ.
Метою жінки було вивезення начебто дітей-сиріт з Херсонщини.
Мережа волонтерських організацій Save Ukraine поки не прокоментувала цю ситуацію.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
- Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження.
- 29 травня в Росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які зокрема легалізують депортацію мешканців тимчасово окупованих територій і проведення так званих виборів.
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