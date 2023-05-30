Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на правоохоронні органи.

"У Москві затримали громадянку України, яка прибула до Росії за дорученням фонду Save Ukraine", - пише відомство.

Повідомляється, що ця організація пов'язана зі СБУ.

Метою жінки було вивезення начебто дітей-сиріт з Херсонщини.

Мережа волонтерських організацій Save Ukraine поки не прокоментувала цю ситуацію.