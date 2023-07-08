Зеленський прибув до Львова з Туреччини разом з командирами з "Азовсталі. Текстовий онлайн

На брифінгу Володимир Зеленський прокоментував повернення командирів з "Азовсталі":
"Є речі, в яких деталі заважають майбутньому результату, а вони нам дуже потрібні. Потрібні, щоб всіх повернути. Головне - це результат, мені здається про кількість можна говорити тоді, коли всі повертаються, як і про мир говорити тоді, коли ви перемогли. Тому, якщо можна, то без цих цифр, цифри вони не маленькі, ви прекрасно пам’ятаєте, і знаєте. Дуже важливо не втрачати силу, надію і мотивацію для всіх. Перш за все для тих, хто в полоні – витримати, залишатися міцними, наскільки це можливо. І мотивація для команди - максимально працювати, щоб повернути всіх", - йдеться у заяві президента України.