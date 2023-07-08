Зеленський прибув до Львова з Туреччини разом з командирами з "Азовсталі. Текстовий онлайн

Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Разом зі Зеленським в Україну повернулись командири з "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону.

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