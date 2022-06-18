Зеленський прибув на Миколаївщину
Президент України Володимир Зеленський прибув на Миколаївщину, відвідав місця влучання російських снарядів у цивільну інфраструктуру. Зазначив, що провів нараду щодо важливих питань регіону та нагородив очільників області
Про це інформує у телеграмі президент України Володимир Зеленський.
Володимиром Зеленським разом з командою Офісу оглянули зруйновану ракетним ударом будівлю Миколаївської ОДА та провели засідання.
"Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги", - написав Зеленський.
Президент України нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом "За мужність" ІІІ ступеня - міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, а також звання бригадного генерала отримав полковник Андрій Гнатов.
- Населені пункти Баштанського та Миколаївського районів і обласний центр продовжують обстрілювати російські окупанти. Лише за останню добу, 18 червня, поранено 22 людини.
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