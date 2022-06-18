Про це інформує у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

Володимиром Зеленським разом з командою Офісу оглянули зруйновану ракетним ударом будівлю Миколаївської ОДА та провели засідання.

"Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги", - написав Зеленський.

Президент України нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом "За мужність" ІІІ ступеня - міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, а також звання бригадного генерала отримав полковник Андрій Гнатов.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак додав, що президент із командою обговорили стан економіки та способи розв'язання інфраструктурних питань на Миколаївщині.

"Відновлення водопостачання Миколаєва, яке було ускладнене через пошкодження мереж водопроводу російськими обстрілами, - це ключове. Рішення знайдемо. Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію у зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря. Обговорили загрози з суходолу, з моря та з боку невизнаного Придністров’я, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний.

Приділили увагу матеріально-технічному забезпеченню окремого угрупування військ "Примор’я" та його оборонним потребам.

Президент доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих внаслідок обстрілу будівлі", - написав Єрмак.

Крім того, обговорили ситуацію у сільському господарстві області: "Збір цьогорічного врожаю - це дуже важливий процес, як і забезпечення фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та паливом. Багато залежить від наявності приміщень для збереження зернових та формування нових логістичних шляхів."