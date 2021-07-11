Зеленський прибув з візитом до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини
Про це повідомляє Офіс президента.
У ОП зазначили, що Володимир Зеленський проведе низку зустрічей. Він зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Також відбудеться зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.
- 9 липня стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зустрінуться 12 липня під час вечері.
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