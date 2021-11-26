Зеленський припустив, що нова COVID-хвиля відбуватиметься навесні

Про це він заявив на пресмарафоні, повідомляє Еспресо.TV.



Водночас президент зазначив, що задоволений поточними показниками вакцинації.



"Щоранку я отримую (інформацію щодо COVID-19 - ред.). Сьогодні я задоволений тільки однією статистикою - 273, 275, 300 тисяч вакцинується щодня. Це в рази більше, ніж коли ми починали", - сказав Зеленський.



При цьому президент висловив невдоволення високою смертністю від коронавірусу. Зеленський пояснив велику кількість летальних випадків пізним зверненням пацієнтів до лікарів.



Також президент зазначив серед причин високої смертності супутні захворювання пацієнтів.



Президент констатував, що поточна хвиля захворюваності йде на спад. На його думку, покращення відбувається через вакцинацію.



"Зараз статистика краща, ми бачимо спад захворюваності. Я вважаю, що це пов’язано із кількістю вакцини, вакцин вистачає, вони зараз є. Але також спад цієї складної хвилі “Дельти”, яка була в Європі раніше. До нас це прийшло пізніше. Тому хвиля інша у нас може бути, згідно зі статистикою, навесні. Може бути, - сказав Зеленський.



На питання, чи встигнуть в Україні до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослих громадян, президент відповів, що це залежить не лише від держави, а й від людей.



"Вакцин вистачає. Вакцин достатньо. Дефіциту вакцин немає. Це не тільки від держави залежить, від людей. Ви ж самі розумієте, як наші люди ставляться до вакцинації. Було дуже погане становище, 80% було проти (вакцинації). Зараз набагато краще, люди вакцинуються. Ми додаємо багато нових програм. Люди вакцинуються", - пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за добу 25 листопада в Україні виявили майже 16 тис. нових випадків COVID-19 та понад 600 смертей.

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