Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам

Про це йдеться в указі президента.



Бригадними генералами стали:

заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Коваль;

начальник Центрального управління оборонних ресурсів Генштабу ЗСУ Валерій Стецюк;

начальник Головного управління військового співробітництва ЗСУ Геннадій Шаповалов.