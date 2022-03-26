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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам

26 березня, 2022 субота
16:35
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Збройних Сил України

Про це йдеться в указі президента.

Бригадними генералами стали:

  • заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Коваль;
  • начальник Центрального управління оборонних ресурсів Генштабу ЗСУ Валерій Стецюк;
  • начальник Головного управління військового співробітництва ЗСУ Геннадій Шаповалов.

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Володимир Зеленський
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