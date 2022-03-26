Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Збройних Сил України
Про це йдеться в указі президента.
Бригадними генералами стали:
- заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Коваль;
- начальник Центрального управління оборонних ресурсів Генштабу ЗСУ Валерій Стецюк;
- начальник Головного управління військового співробітництва ЗСУ Геннадій Шаповалов.
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