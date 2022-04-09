Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам з Генштабу
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам з Генерального штабу Збройних сил України
Про це йдеться в указі президента.
Бригадними генералами стали полковники:
- заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов;
- начальник Центрального управління зв’язку та кіберборотьби ГШ ЗСУ Олексій Коваленко;
- начальник Головного управління оборонного планування ГШ ЗСУ Євгеній Острянський.
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