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Зеленський присвоїв звання генерала чотирьом полковникам Нацполіції
Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання генерала III рангу чотирьом полковникам Нацполіції
Про це йдеться в президентському указі.
Генералами стали:
- начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслан Марчук
- начальник ГУ Нацполіції України в Київській області Андрій Нєбитов.
- заступник голови НПУ Василь Тетеря
- начальник ГУ Нацполіції України на Львівщині Олександр Шляховський.
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