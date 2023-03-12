Зеленський привітав Петра Павела з вступом на посаду президента Чехії
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 березня, привітав Петра Павела з вступом на посаду президента Чехії
Про це він написав у телеграмі.
Окрім того, очільники держав обговорили ситуацію на фронті, безпекові потреби та рух України до Євросоюзу.
"Провів розмову з Президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до Євросоюзу. Домовились і надалі активно взаємодіяти. Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією!", - йдеться у повідомлення.
- 28 січня Павло переміг під час виборів президента Чехії. У четвер 9 березня у Празькому граді пройшла його інавгурація, Павел став четвертим главою держави.
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