Зеленський привітав "свого друга" Трюдо з перемогою на парламентських виборах та запросив до Києва

Про це він написав у Twitter.

"Вітаю Трюдо з перемогою на виборах. Упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься. Очікую свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом", - написав Зеленський.

Правляча Ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня.