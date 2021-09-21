Зеленський привітав "свого друга" Трюдо з перемогою на парламентських виборах та запросив до Києва
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах
Про це він написав у Twitter.
"Вітаю Трюдо з перемогою на виборах. Упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься. Очікую свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом", - написав Зеленський.
Правляча Ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня.
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