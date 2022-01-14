Зеленський призначив нового посла в Литві
Президент Володимир Зеленський призначив Петра Бешту новим послом України в Литві
Про це йдеться в указі президента.
"Призначити Бешту Петра Івановича Надзвичайним і Повноважним послом України в Литовській Республіці", - йдеться в документі.
6 жовтня 2021 року Зеленський звільнив Володимира Яценківського з посади Надзвичайного і Повноважного посла в Литві.
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