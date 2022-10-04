Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій на деокупованій Харківщині
Володимир Зеленський призначив начальників 13 військових адміністрацій, утворених у Харківській області
Про це йдеться у розпорядженнях президента України від 4 жовтня.
Так, відповідно до розпоряджень, начальниками утворених військових адміністрацій призначено:
Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна;
Малинівська селищна військова адміністрація – Семер'янов Микола Іванович;
Циркунівська сільська військова адміністрація – Сікаленко Микола Васильович;
Роганська селищна військова адміністрація – Черненко Марія Вікторівна;
Липецька сільська військова адміністрація – Слабченко Олексій Миколайович;
Дергачівська міська військова адміністрація – Задоренко Вячеслав Валентинович;
Вільхівська сільська військова адміністрація – Шмиголь Олександр Миколайович;
Великобурлуцька селищна військова адміністрація – Терещенко Віктор Миколайович;
Оскільська сільська військова адміністрація – Загоруйко Геннадій Миколайович;
Ізюмської міської військової адміністрації – Марченко Валерій Віталійович;
Борівська селищна військова адміністрація – Тертишіний Олександр Володимирович;
Балаклійська міська військова адміністрація – Карабанов Віталій Юрійович;
Золочівська селищна військова адміністрація – Коваленко Віктор Миколайович.
Раніше, 1 жовтня, на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Зеленський утворив згадані 13 військових адміністрацій.
- 4 жовтня повідомили про те, що на Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку
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