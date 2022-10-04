Про це йдеться у розпорядженнях президента України від 4 жовтня.

Так, відповідно до розпоряджень, начальниками утворених військових адміністрацій призначено:

Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна;

Малинівська селищна військова адміністрація – Семер'янов Микола Іванович;

Циркунівська сільська військова адміністрація – Сікаленко Микола Васильович;

Роганська селищна військова адміністрація – Черненко Марія Вікторівна;

Липецька сільська військова адміністрація – Слабченко Олексій Миколайович;

Дергачівська міська військова адміністрація – Задоренко Вячеслав Валентинович;

Вільхівська сільська військова адміністрація – Шмиголь Олександр Миколайович;

Великобурлуцька селищна військова адміністрація – Терещенко Віктор Миколайович;

Оскільська сільська військова адміністрація – Загоруйко Геннадій Миколайович;

Ізюмської міської військової адміністрації – Марченко Валерій Віталійович;

Борівська селищна військова адміністрація – Тертишіний Олександр Володимирович;

Балаклійська міська військова адміністрація – Карабанов Віталій Юрійович;

Золочівська селищна військова адміністрація – Коваленко Віктор Миколайович.

Раніше, 1 жовтня, на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Зеленський утворив згадані 13 військових адміністрацій.

4 жовтня повідомили про те, що на Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку

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