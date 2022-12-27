Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії
Президент України Володимир Зеленський призначив у Нігерії та Аргентині нових послів
Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
Так посаду надзвичайного і повноважного посла України в Аргентинській Республіці згідно з указом №888/2022 призначено Юрія Клименка. Його попередньо увільнили від виконання обов'язків Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання.
Згідно з указом №889/2022 надзвичайним і повноважним послом у Республіці Нігерія призначено Івана Холостенка.
- 24 грудня президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.
- Згодом стало відомо, що нова пані посол у Болгарії не має профільної освіти й відповідного досвіду, а натомість працювала сексологом-консультантом.
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