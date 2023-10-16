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Зеленський призначив представників у Дорадчу групу із відбору суддів Конституційного суду

16 жовтня, 2023 понедiлок
19:30
Суспільство суд, суддя

16 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив перший склад Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме суддів Конституційного суду

Про це йдеться на сайті очільника держави.

Відповідно указу №691/2023 членкинею Дорадчої групи експертів стала директорка Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Оксана Васильченко, за її згодою.

Також за цим указом її заступником обрано завідувача кафедри теорії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ігоря Процюка.

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Як вже повідомлялося, 20 серпня набрав сили закон про уточнення положень щодо конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України №3277-ІХ.

За цим законом протягом 6 років кандидатами до КС буде займатися Дорадча група експертів, у склад якої входять шість осіб: одна особа, призначена президентом, одна особа, призначена Верховною Радою, одна особа, призначена з’їздом суддів (для першого складу Дорадчої групи експертів замість з’їзду призначення робить Рада суддів), одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеціанської комісії, дві особи, призначені Верховним судом.

Що передувало

Верховна Рада ухвалила закон щодо відбору суддів КСУ, який є вимогою для членства України в ЄС, ще 27 липня.

1 серпня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу в ЄС.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду, який є важливим для початку переговорів про вступ у ЄС.  

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політика
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Вступ в ЄС
Володимир Зеленський
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