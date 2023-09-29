Зеленський про розстріли в Бабиному Яру: "Ніколи знову!" для нас не порожні слова, важливо пам'ятати про ці жертви

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"82-гі роковини масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру. Лише за кілька тих днів вересня 41-го року були вбиті понад 30 тисяч людей. Загалом у Бабиному Яру за час нацистської окупації були вбиті близько 100 тисяч людей. Євреї, також роми, українці. Представники інших народів", - йдеться у зверненні.

Президент наголосив, що Україна береже пам'ять про жертв.

"Дуже важливо берегти пам’ять про ці жертви й про те зло, яке здійснило Голокост, було розбите й покаране. Україна береже таку пам’ять. "Ніколи знову!" для нас, для України, для всього цивілізованого світу – це не порожні слова. І так завжди буде", - наголошує президент України Володимир Зеленський.