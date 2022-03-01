Зеленський про українсько-російські переговори: поки у нас немає такого результату, який хотіли б отримати, адже Росія зайняла свої позиції

Про це він сказав під час звернення до українців, передає Еспресо.TV.



"Поки у нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати, Росія зайняла свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти, щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться в Київ, проаналізуємо почуте, і тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду перемовин", - заявив президент.



Він додав, що перший раунд переговорів відбувся на тлі бомбардувань і обстрілів українських міст. Зокрема, Зеленський наголосив, що було видно синхронізацію обстрілів з переговорним процесом.



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"Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте час. Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме у момент переговорів", - наголосив очільник держави.





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