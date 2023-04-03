Зеленський прокоментував загибель російського пропагандиста Татарського

Про це глава держави сказав журналістам під час поїздки до Ягідного Чернігівської області, передає Укрінформ.

"Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну", - сказав Зеленський.