Зеленський прокоментував загибель російського пропагандиста Татарського
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи загибель російського пропагандиста Владлена Татарського, заявив, що про це має думати РФ
Про це глава держави сказав журналістам під час поїздки до Ягідного Чернігівської області, передає Укрінформ.
"Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну", - сказав Зеленський.
- Ввечері 2 квітня на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі стався вибух на "творчому вечорі" пропагандиста Владлена Татарського, він загинув, іще 32 людини постраждали.
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