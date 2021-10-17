Зеленський пропонував доктору Комаровському бути міністром
Лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський двічі відмовив президенту Володимиру Зеленському, який пропонував йому спочатку посаду міністра охорони здоров'я, а потім - депутатський мандат "Слуги народу"
Про це передає Еспресо.TV.
"Мої відносини з Володимиром Олександровичем абсолютно дружні... Коли Володимир Олександрович збирався в президенти, ми з ним зустрілися в Харкові. Я сказав, що завжди готовий підказати. Бути тим, хто радить, я однозначно можу...
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Володимир Олександрович мені телефонував, кликав у команду, кликав у міністри. Я сказав, що організація охорони здоров'я - це не моє, але я завжди можу бути поруч як людина, яка завжди може сказати, що стоїть за цією темою в медицині - медична наука, користь для людей чи бізнес? Я відмовив йому",- сказав Комаровський в етері каналу Україна 24.
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Комаровський повідомив, що потім Зеленський запропонував йому піти в народні депутати.
"Я сказав - ні в яких депутатах немає сенсу", - наголосив лікар.
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