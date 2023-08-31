Зеленський "провалив" свою першу зустріч із Байденом, американський президент був "сердитий", - The Guardian про книжку Франкліна Фоера

Про це пише видання The Guardian, яке отримало примірник книги перед її офіційною публікацією.

Зазначається, що президента США "розлютили" вимога Володимира Зеленського про вступ України в НАТО та "абсурдний аналіз" динаміки Альянсу, оскільки він очікував висловлення подяки за підтримку США.

"Навіть найпалкіші симпатики Зеленського в адміністрації (Байдена, - ред.) погодилися, що він (Зеленський, - ред.) промахнувся", - так автор книги "Останній політик: Всередині Білого дому Джо Байдена і боротьба за майбутнє Америки" Франклін Фоер пише про зустріч президентів у вересні 2021 року.

У книзі Фоер також із захопленням відгукується про лідерство Байдена щодо підтримки України після початку повномасштабного російського вторгнення. Проте, оскільки війна в Україні продовжується, а військова та фінансова підтримка Києва стала гострим питанням у Конгресі та на республіканських президентських виборах, зображення Фоером Байдена та опис невпевненого старту Зеленського, можуть підкріпити про занепокоєння Білого дому з приводу книги.

Вказано, що Фоер не використовує прямих цитат та не посилається на джерела, проте за словами видавця Penguin Random House, книга побудована на "безпрецедентному доступі до вузького внутрішнього кола радників, які оточували Байдена протягом десятиліть".

В газеті The Atlantic, де працює Фоер, раніше з'явився уривок книги, у якому йдеться про виведення військ з Афганістану наприкінці літа 2021 року. Це відбулося напередодні першого візиту Зеленського до Білого дому. Президент України довго домагався зустрічі з президентом США: тоді Трамп відмовив йому, оскільки Зеленський не погодився допомагати шукати компромат на політичних опонентів Трампа, серед яких був і Байден.

За словами Фоера, Зеленський плекав "застарілі образи від цього епізоду" і "принаймні підсвідомо... здавалося, звинувачував" Байдена, наступника Трампа в Овальному кабінеті, "за приниження, якого він зазнав, за політичну незручність, яку він пережив". Автор також пише, що президент України вважав американського колегу слабким, особливо через рішення на початку 2021 року скасувати санкції проти російської компанії, яка будує "Північний потік-2".

Водночас Байден, погодився на зустріч із Зеленським, але теж не був про нього високої думки, особливо на тлі дружніх стосунків, які український президент встановив з праворадикальним сенатором-республіканцем від Техасу Тедом Крузом, який заблокував затвердження кандидатів на посади в Держдепартаменті на знак протесту щодо рішення про "Північний потік".

"Розумів він це чи ні, але Зеленський був співучасником цього трюку. Це тхнуло тим, що адміністрація вважала дилетантством. Правду кажучи, Байден не був високої думки про свого українського колегу", - йдеться у книзі.

Мовлячи про роль Байдена в американсько-українських відносинах за часів Барака Обами, Фоер зазначає, що нинішній президент США був "глибоко зануреним в українську політику довше, ніж Зеленський".