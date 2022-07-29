Зеленський провів нараду після російського теракту в Оленівці

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Вони докладно доповіли главі держави про теракт, який стався сьогодні в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину.

Представники вказаних силових структур України висловили консолідовану позицію щодо подій в Оленівці, яка була закріплена у їхній Спільній заяві щодо масового вбивства українських військовополонених.

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

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