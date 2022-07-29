Зеленський провів нараду після російського теракту в Оленівці
Президент України провів нараду щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого окупантами
Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.
У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Вони докладно доповіли главі держави про теракт, який стався сьогодні в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину.
Представники вказаних силових структур України висловили консолідовану позицію щодо подій в Оленівці, яка була закріплена у їхній Спільній заяві щодо масового вбивства українських військовополонених.
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